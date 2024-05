INTERIOR DA BAHIA

Homem é preso em flagrante com mais de R$ 5 mil em cédulas falsificadas

Um homem foi preso em flagrante na quinta-feira (09), no município de Condeúba, no centro sul baiano, suspeito do crime de moeda falsa. Segundo a Polícia Civil, ele foi detido no momento em que recebia via postal R$ 5,5 mil em cédulas falsas.