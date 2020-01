Após divulgação do Sisu, Ufba publica cronograma de matrícula

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) divulgou nesta quarta-feira (29) o calendário de matrícula para o próximo semestre. A pré-matrícula acontece de 30 de janeiro a 3 de fevereiro.

Depois que a Justiça autorizou, o resultado do Sisu foi divulgado na noite de ontem. Por conta disso, gestores da Pró-Reitoria de Ensino de Gradução e a Superintendência Acadêmica da Ufba se reuniram em caráter extraordinário hoje pela manhã para definir o cronograma.

Veja como ficou:

1ª Chamada

Aferição: de 05 a 06 de fevereiro de 2020

Matrícula: de 04 a 07 de fevereiro de 2020



2ª Chamada

Aferição: de 03 e 04 de abril de 2020

Matrícula: de 04 e 05 de abril de 2020

Liberação do Sisu

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, decidiu nesta terça-feira, 28, aceitar um recurso da Advocacia-Geral da União (AGU) e autorizou o governo federal a divulgar o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), após falhas na correção de provas de alunos que participaram da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O governo recorreu ao STJ, depois da presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), desembargadora Therezinha Cazerta, rejeitar um pedido da AGU para derrubar a decisão que suspende a divulgação do resultado do Sisu.

Na prática, a decisão de João Otávio de Noronha derruba a decisão do TRF-3, que impedia a divulgação dos resultados, e abre caminho para o Ministério da Educação (MEC) retomar o cronograma de atividades.

Falhas

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pelo Enem, foram identificados problemas em cerca de seis mil provas. Ao todo, 3,9 milhões de pessoas fizeram o Enem 2019.