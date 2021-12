Após doença causada por cigarro, Zé Neto é diagnosticado com fungo

Na última semana, a equipe do cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, revelou um problema no pulmão do cantor, conhecido como Vidro Fosco ou Foco de Vidro. O artista chegou a se pronunciar, afirmando que a doença foi causada pelo uso de cigarro eletrônico, mas que já estava bem. Porém, o cantor precisará passar por um novo procedimento e ficará algumas semanas de repouso, o que levou ao cancelamento dos shows da dupla até o dia 9 de janeiro.

"Vidro Fosco": doença de Zé Neto pode indicar diferentes problemas

"Tanto Zé Neto como Cristiano já estão em casa. Não há necessidade de internação neste caso, segundo atesta o médico particular de Zé Neto, Dr. Wandervan Antônio de Azevedo", disse a assessoria da dupla em nota à imprensa.

A equipe do cantor havia dito inicialmente que a doença não é grave e não iria interferir na agenda de shows da dupla. “Zé Neto está com foco de vidro no pulmão, não é nada grave, mas causa um pouco de falta de ar para cantar. Este tipo de problema pode ser resquício do Covid e também é uma das consequências do consumo do Vape (cigarro eletrônico). Ele já está em tratamento”, foi escrito na nota.

Após se pronunciar sobre a doença, Zé Neto conscientizou o público sobre o uso de cigarro eletrônico. "Quem mexe com essa bosta, para com isso porque faz mal. Obrigada por quem rezou por mim, desejaram coisas boas por mim. Está tudo bem", declarou. As informações são do jornal O Povo.