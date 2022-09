Após dois anos, desfile do Sete de Setembro volta a acontecer em Salvador

Depois de dois anos sem desfile por conta da pandemia, o Sete de Setembro voltou a ser celebrado em Salvador nesta quarta-feira. Com tempo nublado, centenas de pessoas foram às ruas no Campo Grande para acompanhar a parada militar.

Os primeiros carros entraram na avenida às 9h03. Os gritos de guerra dos militares animaram a multidão que aplaudiu os regimentos e sacudiu bandeiras brasileiras. O grupamento feminino da Força Aérea é um dos destaques e duas aeronaves da aeronáutica estão sobrevoando o local para alegria das crianças. A chuva caiu cerca de 15 minutos após o início das festividades, mas o sol voltou a brilhar depois.

A professora Ana Rosa Silva, 48 anos, levou os dois netos para assistir ao desfile. Davi e Rafael, de 5 e 4 anos, disseram estar animados. "Quando crescer eu vou ser policial", afirmou o mais velho. A avó contou que assiste aos desfiles desde menina. "É um momento de orgulho, ser brasileiro é motivo de orgulho, apesar de todos os problemas que a nação enfrenta não podemos sentir vergonha de nosso país", afirmou.

O governador Rui Costa destacou a importância da data. "No passado e no presente, significa sempre um desejo do povo brasileiro em reafirmar suas tradições democráticas", diz o petista. "Segundo, o desejo de ter um país melhor, que ofereça comida, condições de trabalho, de renda e dignidade para pessoa humana. Eessa é a alma e espirito do Sete de Setembro e dos 200 anos de Independência do Brasil", diz.

O prefeito Bruno Reis celebrou a volta do desfile, após dois anos. "É importante ser celebrada e reverenciada nesse momento. A independência do Brasil se confunde com uma das principais características do nosso povo. O baiano é independente, autônomo. Celebrar essa data também é enaltecer o nosso povo", afirmou. "Estamos fora de qualquer disputa e polarização nessa data".