Após duas temporadas, Rodriguinho se despede do Bahia: 'Gratidão'

Depois de duas temporadas, chegou ao fim a passagem do meia-atacante Rodriguinho no Bahia. Em reta final de contrato com o tricolor, o jogador usou as redes sociais para se despedir do clube e da torcida.

Em nota publicada no seu perfil oficial, Rodriguinho lembrou as conquistas da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano para agradecer pela oportunidade que teve no clube.

"Passando para me despedir do Bahia após duas temporadas e para expressar toda a gratidão ao clube, à torcida e à diretoria. Foram quase cem jogos pelo Maior do Nordeste com a conquista de dois troféus: Estadual/2020 e Nordeste/2021", iniciou ele.

"A Copa do Nordeste, em especial, foi um momento que para sempre estará grafado na minha memória e, certamente, na dos que fazem o Bahia! Um privilégio erguer a Orelhuda deste capítulo tão marcante na história do clube! Gratidão sempre!", continuou.

Rodriguinho chegou ao Bahia em 2020 como a grande contratação da temporada. O meia recebeu a camisa 10, mas logo após a estreia acabou amargando um longo período sem entrar em campo por conta da pandemia da covid-19.

Quando os campeonatos voltaram, Rodriguinho teve bom desempenho na reta final da Copa do Nordeste, mas não conseguiu ajudar o Esquadrão a vencer o Ceará na final.

O meia acabou perdendo espaço durante o Brasileirão, mas reapareceu com destaque nas últimas rodadas quando marcou três gols na vitória por 4x0 sobre o Fortaleza, no Castelão, que praticamente garantiu a permanência do Bahia na Série A.

Esse ano, Rodriguinho começou bem a temporada, sendo destaque ao lado de Rossi e Gilberto. Juntos eles ajudaram o Bahia a levantar o tetracampeonato do Nordeste. O camisa 10 voltou a perder espaço no Brasileirão, mas terminou o ano como titular de Guto Ferreira e não evitou o rebaixamento tricolor.

Nos bastidores a saída de Rodriguinho já era dada como certa. Dono de um dos maiores salários do elenco, o jogador é considerado caro para um clube que vai disputar, em 2022, a Série B do Brasileirão.