Após eliminação do Bahia, Gilberto sai em defesa de Enderson

Artilheiro do Bahia na temporada, com oito gols, o atacante Gilberto não conseguiu balançar a rede do Liverpool, na noite de quinta-feira (21), no estádio Luis Franzini, em Montevidéu, no Uruguai, e amargou a eliminação na primeira fase da Copa Sul-Americana. Após o empate em 0x0, o camisa 9 concedeu entrevista coletiva e, sem sequer ter sido questionado a respeito, saiu em defesa do técnico Enderson Moreira.

Antes de responder a uma pergunta de um jornalista uruguaio sobre as pretensões do Bahia no Campeonato Brasileiro, o centroavante pediu licença para deixar claro que defende a permanência do treinador no comando tricolor. "Quero só pontuar uma coisa aqui: nosso grupo está muito feliz com nosso treinador. Nós respeitamos ele demais, queremos a continuidade dele sempre", avisou o atacante, que seguiu elogiando o técnico.

"É um cara que está mostrando algo de diferente pra nós. Eu tenho uma passagem por muitos times e foi no Bahia que eu encontrei o meu melhor futebol, com Enderson. As dificuldades existem em qualquer lugar e ele precisa de um pouco mais de tempo sim. Nós precisamos. Então, calma gente, calma torcedor. Eu tô muito chateado por não ter conseguido a classificação e nitidamente ele também, porque é um cara que nos cobra bastante. A gente sabia que tinha condições de passar de fase, mas não veio", afirmou Gilberto.

O camisa 9 também deixou claro que foi ele quem pediu para sair do jogo. Ele foi substituído aos 31 minutos do 2º tempo pelo meia Guilherme e o Bahia passou a jogar sem um centroavante de origem.

"Sim, eu pedi pra sair. Falei com Enderson. Na semana eu tive tendinite nos dois joelhos e no jogo tive caimbra, começou a doer mais forte, consequentemente virei pra ele e pedi pra ele me substituir. Nosso elenco tem jogadores muito capazes de substituir à altura e com o meu cansaço, se a gente tivesse um gás a mais podríamos fazer um gol e levar a disputa para os pênaltis", contou Gilberto.

"A gente fica triste por essa eliminação precoce em uma competição que no ano passado fomos capaz de chegar em um momento decisivo. Agora temos que pensar no futuro. Claro que queríamos vencer essa competição, mas é foco no que vem pela frente e a gente tem que estar preparados". No domingo (24), o tricolor joga pela Copa do Nordeste, às 19h, contra o Fortaleza, no estádio Castelão, na capital cearense.