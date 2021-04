Após eliminação, Wallace valoriza campanha do Vitória no Nordestão

O sonho do Vitória em voltar a conquistar a Copa do Nordeste ficou pelo caminho. Neste sábado (24), o Leão foi derrotado pelo Ceará por 2x0, em jogo único pela semifinal, e deu adeus ao torneio regional.

Apesar da derrota e eliminação, o zagueiro Wallace valorizou o desempenho do rubro-negro no Castelão. Na avaliação do capitão, o Vitória foi superior ao Ceará, mas falhou em lances capitais do jogo.

"A gente pressionou o Ceará, mas eles se defenderam bem, empurraram a bunda lá atrás, é o modo de jogar de Guto (Ferreira), usa do contra-ataque porque tem dois jogadores de velocidade. Mas a gente conseguiu neutralizar isso em boa parte do jogo. As chances que o Ceará teve hoje foram baseadas em não conclusão de lances. Nossa equipe está em formação, temos muitos jovens, acontece de acabar errando em alguns momentos. A pressão acontece em um grande time como o Vitória. Pelo que apresentamos hoje fomos melhores", disse ele, antes de continuar:

"Tivemos uma boa chance logo no início com David, não conseguimos converter em gols. A gente lamenta, mas fizemos uma boa campanha. Poderíamos ter ido além, mas para se vencer tem mais outros detalhes além do campo. Que isso sirva de lição e que a gente consiga melhorar ao longo da temporada", afirmou o defensor.

Com a eliminação na Copa do Nordeste, o Vitória agora muda as atenções para o Campeonato Baiano. O rubro-negro é o atual nono colocado do estadual, a dois pontos da zona de rebaixamento, mas tem dois jogos a menos do que a maioria dos adversários.

Nesta quarta-feira (28), o Vitória recebe o Vitória da Conquista, às 19h30, no Barradão, em jogo atrasado da segunda rodada.