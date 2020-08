Após eliminações, Vitória foca no acesso para salvar a temporada

A derrota para o Ceará por 4x3, em pleno Barradão e de virada, teve como consequência direta a eliminação do Vitória da Copa do Brasil. Mas, mais que isso, se tornou uma nova frustração ao torcedor rubro-negro, que viu, há pouco mais de um mês, seu time dar adeus de forma precoce a outras duas competições em um só fim de semana.

Começou com a Copa do Nordeste no dia 25 de julho, em uma eliminação também imposta pelo Vovô, nas quartas de final, por 1x0. No dia seguinte, foi a vez de se despedir do Campeonato Baiano, no qual o Leão amargou o quinto lugar e não conseguiu nem mesmo avançar da fase classificatória.

Agora, com a saída da Copa do Brasil na terceira fase, o Vitória volta-se totalmente para sua principal missão na temporada: a Série B. O objetivo rubro-negro é terminar o torneio entre os quatro primeiros colocados e, assim, voltar à elite do futebol nacional. Além de cumprir a meta, salvaria um ano que acumula, até aqui, somente decepções.

Após as cinco rodadas iniciais, o Vitória segue invicto. Estreou sua jornada vencendo o Sampaio Corrêa, por 1x0, no que foi seu único triunfo nos dez jogos realizados desde julho. Desde então, empatou as quatro partidas seguintes pela Série B, com Figueirense, Ponte Preta, Náutico e CRB. Está em 9º lugar na tabela.

O adversário seguinte será a maior prova de fogo, até o momento, na segunda divisão. Neste sábado (29), o Vitória vai receber no Barradão, às 16h30, o Paraná, atual líder da competição. Assim como o Leão, o time paranaense está invicto no torneio. A diferença é que são três triunfos, incluindo um fora de casa, e dois empates.

O que tem para mudar?

Do time que tem jogado nos últimos compromissos, o rubro-negro tem três atletas que ainda farão suas estreias: Wallace, Lucas Cândido e Leandro Silva.

O zagueiro, que estava no Göztepe, da Turquia, foi anunciado no dia 17 e já participa normalmente dos treinos com o elenco. Foi até relacionado pelo técnico Bruno Pivetti para o duelo contra o Ceará na Copa do Brasil e ficou no banco de reservas.

O volante Lucas Cândido, peça importante na temporada passada, também foi contratado recentemente pelo Leão, mas está com uma contusão no tornozelo. Ele segue em tratamento com fisioterapeuta.

O lateral direito Leandro Silva, por sua vez, foi anunciado pelo Vitória na quarta-feira, ainda passa por exames e não teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Teoricamente não terá problema para entrar em forma, pois jogou no dia 5 deste mês pelo América-MG.

A posição também ainda não teve a estreia, nesta Série B, de Van, que se recupera de lesão. Ontem, ele correu em torno dos campos.

Outro jogador que pode ajudar o Vitória nas próximas partidas é Alisson Farias. O atacante esteve nas duas primeiras rodadas e desfalcou o time nas três seguintes, vetado pelos médicos. Porém, está recuperado de lesão na coxa esquerda e cumpre o processo de transição com preparador físico.