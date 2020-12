Após empate, Rodrigo diz que deu o melhor no comando do Vitória

A despedida de Rodrigo Chagas como técnico interino do Vitória foi cheia de emoção dentro de campo. Diante do Cuiabá, na noite desta terça-feira (8), na Arena Pantanal, o Leão ficou no empate por 3x3 em um duelo marcado por reviravoltas.

O time baiano saiu atrás no placar, mas conseguiu empatar ainda no primeiro tempo e virou no início da segunda etapa. O rubro-negro teve a chance de fazer 3x1, mas Vico perdeu pênalti. Aí o Cuiabá devolveu a virada e fez 3x2, mas Thiago Lopes conseguiu deixar tudo igual.

Após o jogo, Rodrigo Chagas afirmou que deu o melhor enquanto esteve no comando do time principal.

“Tentei fazer o melhor para o clube. Sentimento das duas últimas partidas é de que poderíamos sair com os três pontos nas duas. Hoje (ontem), foi um jogo mais aberto, contra uma equipe muito forte. Mas nós fizemos um grande jogo. Se fizéssemos o 3 a 1, nos daria tranquilidade, mas faz parte. Tomamos a virada, empatamos e poderíamos ter saído vitoriosos. A gente tentou fazer o melhor para o clube. Temos um elenco que pode buscar o que queremos, mas isso é jogo a jogo. Espero ter contribuído da melhor maneira possível. Vou estar aqui para ajudar nosso treinador que está chegando”, avaliou ele.

Durante a passagem como técnico interino, Rodrigo dirigiu o Vitória em quatro jogos. Ele conquistou dois triunfos, um empate e uma derrota. Agora, Mazola Júnior vai ter a missão de comandar a equipe até o final da Série B. A estreia do novo treinador será na sexta-feira (11), contra o Cruzeiro, no Barradão.

“Eu poderia ter sido melhor. Eu me cobro muito, até porque sei do que posso tirar desse grupo. Acredito que poderia ter tido 10 pontos. O que me frustrou foi o jogo contra o Confiança. Mas em uma Série B tão forte, ter essa experiência, de duas vitórias e um empate, é bastante positivo”, finalizou Rodrigo