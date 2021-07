Após empate, Vitória se reapresenta de olho no Brasil de Pelotas

Um dia depois de empatar em 2x2 com o Sampaio Corrêa, no Barradão, o elenco do Vitória se reapresentou na tarde desta quarta-feira (14) e iniciou a preparação para o próximo compromisso pela Série B. O Leão voltará a campo neste sábado (17), quando enfrenta o Brasil de Pelotas, às 11h, no Bento Freitas.

Antes das atividades, os jogadores foram submetidos a uma nova bateria de exames para detectar a covid-19. Em seguida, o grupo foi dividido. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Sampaio fizeram um regenerativo, enquanto os demais foram a campo. Eles participaram de treinos de bolas aéreas, defensivo, tático situacional e trabalhos específicos.

Para encarar o Brasil de Pelotas, o zagueiro Marcelo Alves será desfalque, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Wallace, que deixou o último jogo com dores na coxa, é dúvida. Por outro lado, o volante Pablo Siles retorna após cumprir suspensão.

O elenco do Vitória volta a treinar na manhã desta quinta-feira (15), na Toca do Leão. No início da tarde, a delegação viaja para Porto Alegre.