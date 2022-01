Após estreia no Nordestão, Bahia muda foco para o primeiro Ba-Vi do ano

Passada a estreia na Copa do Nordeste, o Bahia volta as suas atenções agora para o primeiro clássico Ba-Vi da temporada. Nesta quarta-feira (2), o tricolor encarar o rubro-negro, às 19h15, no Barradão, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Baiano.

O confronto, aliás, pode ser o único entre as duas equipes na temporada. Como estão em divisões diferentes no Campeonato Brasileiro (Bahia na Série B e Vitória na Série C) e o Leão não está na Copa do Nordeste, depois do jogo de quarta-feira os clubes só vão se enfrentar novamente em eventuais fases finais do Baianão ou na Copa do Brasil. O Esquadrão entra no torneio nacional apenas na terceira fase.

Diferente do que aconteceu nos últimos anos, o Bahia e Vitória vão usar as suas equipes principais no Ba-Vi do estadual. Com o fim das equipes sub-23, os clubes não estão mais utilizando escalações alternativas no Campeonato Baiano.

Do lado tricolor, a boa estreia na Copa do Nordeste, com triunfo por 3x1 sobre o Campinense, fora de casa, deu uma acalmada nos ânimos e aumentou a confiança da equipe para o clássico. "Com certeza. Todo triunfo traz confiança. Ainda mais véspera de clássico, se limitou a dizer o técnico Guto Ferreira.

Por curiosidade, na última vez que o Bahia venceu o Vitória dentro do Barradão, o tricolor era comandado pelo técnico Dado Cavalcanti, hoje treinador do rubro-negro. Pelo Baianão de 2020, Anderson e Arthur Rezende marcaram os gols no 2x1 para o Esquadrão. Eron descontou para o Leão. Agora, treinador e clube vão se reencontrar, mas de lados opostos.

No ano passado, Bahia e Vitória disputaram duas partidas. O Vitória venceu o clássico pela Copa do Nordeste, por 1x0, no Barradão, enquanto o jogo pelo Campeonato Baiano, com mando de campo do Bahia, em Pituaçu, terminou 0x0.