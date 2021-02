Após falhas, Anderson pede para deixar o Bahia e é liberado

Titular nos últimos dois jogos do Bahia no Campeonato Brasileiro, o goleiro Anderson não faz mais parte do elenco do Bahia. O jogador entrou em acordo com o clube e foi liberado das atividades. De acordo com apuração do CORREIO, o pedido para a saída partiu do próprio jogador. Como tem contrato apenas até o fim de fevereiro, ele não atuará mais pela equipe.

Anderson vem recebendo críticas pelas falhas que cometeu nas partidas contra Fluminense e Goiás, que resultaram em tropeços e ajudaram a complicar a vida do Esquadrão na luta contra o rebaixamento.

Aos 37 anos, o goleiro estava no Bahia desde 2016, mas nunca conseguiu se firmar entre os titulares, mesmo tendo sido alçado ao posto de dono da meta em parte da temporada 2020, quando Douglas não vivia bom momento.

Para a partida contra o Atlético-MG, sábado (13), no estádio do Mineirão, o mais cotado para iniciar o duelo é Mateus Claus, recuperado de lesão na coxa, já que Douglas ainda trata um problema no joelho.

Além de Mateus Claus e Douglas, o elenco do Bahia conta ainda com Matheus Teixeira, jogador oriundo do time sub-20, mas que ainda não estreou pela equipe principal.

Com 37 pontos, o Bahia está na 16ª colocação do Brasileirão, e trava luta contra o rebaixamento. O Esquadrão tem ainda três jogos para tentar a permanência na Série A. Além do Atlético-MG, enfrenta o Fortaleza, no Castelão, e o Santos, na Fonte Nova.