Após fechar o colégio Isba, Unisba anuncia suspensão de atividades

Da noite para o dia, muitos sonhos ficaram inconclusos para os estudantes do Centro Universitário Social da Bahia (Unisba). Na última quinta-feira (8), a Associação Brasileira de Educação Familiar e Social (ABEFS) anunciou a suspensão de vagas para os cursos de graduação, através de uma publicação nas redes sociais.

A justificativa apresentada foram as dificuldades enfrentadas pelo setor educacional no país, sobretudo no que diz respeito ao Programa Universidade Para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil do Ensino Superior (Fies) – ambos do Ministério da Educação para facilitar o acesso dos estudantes de baixa renda familiar ao ensino superior.

Sem aviso prévio, alunos do centro universitário foram pegos de surpresa. Segundo Ingrid Nayan, graduanda em Psicologia, com o fechamento do Colégio Isba, eles já haviam percebido alguns déficits na instituição.

“Estou para fazer a minha colação de grau, uns estão com matérias pendentes, outros já formaram e estão para receberem o diploma. Nos grupos as conversas são sobre muito medo”, relata a aluna.



Segundo a assessoria da instituição, a colação de grau já foi feita na semana passada e todos os formandos já teriam passado pelo ritual. Entretanto, não é o que afirmam Ingrid e os seus colegas. “Eu estou pleiteando há um tempo a antecipação da minha graduação, porque surgiram duas oportunidades de emprego em que eu precisaria estar com meu CRP (registro profissional) ativo e acabei perdendo ambas por não ter colado o grau”, indignou-se.

A Unisba informou que os alunos terão que terminar o curso em outra faculdade, através da transferência externa. O Centro Universitário tem parceria com a Universidade Católica de Salvador (UCSal) e com a Uninassau, através da Associação Nacional de Educação Catolica (ANEC).

Procurada, a UCSal afirmou através de sua assessoria de imprensa que as gestões das instituições estão dialogando para viabilizar a transferência. A instituição ainda negou que também esteja considerando reduzir a oferta de vagas.