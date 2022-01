Após fim do time de transição, meia Jeferson Douglas deixa o Bahia

Aos poucos, o Bahia está reduzindo o seu elenco. Nesta sexta-feira (28), o meia Jeferson Douglas, de 20 anos, deixou o tricolor. A rescisão do contrato com o Esquadrão foi publicada no Boletim Informativo Diário da CBF (BID).

Formado na base do tricolor, o meia foi titular no empate contra o Unirb, pelo Baianão. Jeferson segue o caminho de outros atletas, que também estão deixando o clube após o fim da equipe de transição. O zagueiro Guilherme, que foi titular nos dois primeiros jogos do Bahia no estadual, se despediu da equipe e fechou com o Gil Vicente, de Portugal.

Outro que não faz mais parte do elenco é o atacante Riquelme. Ele chegou ao Bahia no ano passado e fez parte dos times sub-20 e sub-23. O contrato se encerraria no dia 31 de janeiro, mas clube e jogador anteciparam o fim do vínculo.

Além dos jogadores citados, o Bahia deve anunciar novas saídas nos próximos dias. Com o fim da equipe de transição, o tricolor passou a contar com um grupo único de atletas que estão sob o comando do técnico Guto Ferreira. Inicialmente o plantel contava com 50 jogadores, mas nem todos serão utilizados pelo treinador ao longo da temporada.