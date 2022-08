Após folgão de três dias, Bahia inicia a 'semana do Vasco' com novidade

Sexta-feira de folga, sábado também, domingo idem. Após o folgão concedido pela comissão técnica, o elenco do Bahia volta a trabalhar nesta segunda-feira (22) no CT Evaristo de Macedo, dando início à preparação para enfrentar o Vasco, domingo (28), às 16h, na Fonte Nova.

Ao todo, o time terá 12 dias de intervalo entre o jogo passado, contra o Londrina, e o próximo. Tempo que será útil especialmente para alguns jogadores recém-contratados se ambientarem e aprimorarem a forma física.

Hoje, por sinal, será dia de novidade. O centroavante Ytalo, de 34 anos, contratado do Red Bull Bragantino na semana passada, será apresentado oficialmente e falará pela primeira vez como jogador tricolor.

Ytalo chega ao clube em um momento em que o camisa 9 Rodallega vive má fase, mas Matheus Davó preencheu a vaga com gols e se firma como titular.

Outro atacante recém-contratado é o ponta Caio Vidal, cuja chegada a Salvador é aguardada para hoje. Ele foi emprestado pelo Internacional até junho de 2023. Na semana passada, mesmo após ser anunciado pelo Bahia, o atleta foi treinar no CT do Internacional. Ele fez uma atividade física após se recuperar de uma lesão no tornozelo.