Após foto com aliança, Marco Caruso nega casamento com namorado

O ator Marcos Caruso, de 70 anos, foi um dos nomes mais comentados nas redes sociais nesta terça-feira (20). O artista compartilhou uma foto com alianças ao lado do suposto namorado.

No entanto, após viralizar, ele conversou com o site Gshow e afirmou que não tinha se casado em Portugal, e sim, estava no país para realizar uma peça de teatro que ficará em cartaz até 20 de janeiro.

"Não houve cerimônia nenhuma de casamento. Estivemos em Lisboa para assistirmos ao sucesso que minha peça está fazendo por lá (lotado até 20 de janeiro) e postamos as mãos para o alto, com anéis comprados numa feirinha no Bairro Alto, e já acontece a repercussão de que houve casamento", comentou.

Sem expor a vida pessoal, Caruso ainda reafirmou que vai continuar sem falar sobre seu relacionamento na mídia. "Continuo com a discrição de sempre quanto à minha vida pessoal. Estamos muito felizes e, na medida do possível e do querer, discretos", finalizou.