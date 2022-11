Após fugir do local do acidente, motorista embriagado é preso em Itabuna

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde de quarta-feira (09), um homem embriagado que fugiu sem prestar socorro à vítima após se envolver em um acidente no Km 49 da BR 415, próximo ao município de Itabuna, no sul da bahia.

Era por volta das 14 horas quando a equipe foi informada por um popular que havia ocorrido um acidente na rodovia com uma vítima em estado grave. Os policiais se deslocaram ao local informado e, ao chegar, encontraram a vítima sendo atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

A vítima relatou que um veículo Nissan/Frontier de cor cinza havia colidido na traseira de sua motocicleta, causando-lhe lesões e danos na moto. Informou ainda que o condutor do carro parecia estar embriagado e fugiu do local do acidente sem prestar socorro.

Os policiais começaram as buscas pelo condutor da Frontier, conseguindo localizá-lo momentos mais tarde. Questionado, o homem de 42 anos informou que havia fugido do local por medo de linchamento, já que havia muitas pessoas ao redor. Os PRFs realizaram o teste do etilômetro, sendo obtido o resultado de 0,63 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, valor acima do regulamentar.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Itabuna para adoção das medidas cabíveis.