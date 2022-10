Após fugir no 2º turno, Jerônimo propaga fake news em rádios dizendo que desafiou ACM Neto para debate

Incomodado com a pecha de "fujão" e com o desgaste provocado por suas ausências nos debates, o candidato a governador Jerônimo Rodrigues (PT) divulgou uma fake news, em rádios do interior, dizendo que foi ele quem desafiou o adversário ACM Neto (União Brasil) para um embate entre os dois. Na inserção, de 30 segundos, a campanha do petista diz que é Neto quem está fugindo do debate, quando, na verdade, Jerônimo já recusou três convites feitos por emissoras para encontros neste segundo turno das eleições na Bahia.

“É um absurdo a divulgação de uma mentira deslavada como essa. Ao invés de divulgar fake news e mentir para as pessoas, Jerônimo poderia voltar atrás e debater comigo o futuro da Bahia”, afirmou ACM Neto.

A mensagem divulgada pela propaganda eleitoral de Jerônimo diz que “o convite para o debate continua de pé” e usa uma declaração do petista no primeiro turno, quando Jerônimo fez um desafio a Neto para um embate entre eles. O ex-prefeito de Salvador aceitou, mas o ex-secretário da Educação desistiu da própria proposta que fez. “Venha debater comigo para que a gente possa esclarecer a Bahia quais são as nossas propostas”, diz Jerônimo na inserção, divulgada como novidade.

No debate da Band, que acabou virando entrevista por conta da ausência de Jerônimo, na noite desta terça-feira (17), ACM Neto criticou mais uma a falta do adversário. “Poderíamos estar aqui, eu e Jerônimo, frente a frente. E quem nos assiste poderia ter a oportunidade de comparar o preparo de cada um. Infelizmente, quem perde com isso hoje é o eleitor. Mas, no dia 30, quem vai perder com isso é Jerônimo. Porque os baianos vão avaliar muito bem que a postura dele é de quem quer se esconder num momento tão importante”, afirmou.