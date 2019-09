Após gol, Arthur Caíke mira vaga entre titulares contra o Vasco

O gol marcado contra o CSA, aos 40 minutos do segundo tempo, e que deu ao Bahia o triunfo sobre o time alagoano, vai demorar para sair da cabeça de Arthur Caíke, autor do tento. Foi o terceiro gol do atacante no Brasileirão e agora ele quer aproveitar o momento para colher os frutos e beliscar uma vaga entre os titulares na partida contra o Vasco, no sábado (7), às 11h, em São Januário no Rio de Janeiro.

Para o duelo, Roger Machado não vai poder contar com Artur, que está na Seleção Brasileira sub-23. Com isso, a disputa por uma vaga no ataque tricolor está aberta.

"É uma oportunidade. Tem o Élber, que está entrando muito bem. Oportunidade para nós dois. Um dos dois, quem Roger utilizar no jogo... Tem o Marco Antônio, que está treinando muito bem. Quem o Roger optar, o Bahia vai estar bem servido, enquanto Artur está na Seleção. Quem entrar vai estar preparado para fazer o melhor", disse Caíke.

Arthur Caíke afirma que jogar pelas beiradas não será problema caso seja o escolhido de Roger. Ele lembra que exerceu a função na Chaécoense, ajudando também na recomposição no meio-campo.

"Na Chapecoense, eu joguei muito assim, sempre nesse bate e volta, ajudando defensivamente... Quando cheguei da Arábia, foi onde... Até pelo fato de meus treinamentos lá não serem tão intensos quanto aqui, hoje eu me sinto muito bem fisicamente, pelo trabalho também dos profissionais que tem aqui. Para mim, hoje eu estou bem tranquilo em fazer essa função de beirada. Mas onde ele optar por me colocar, sempre vou estar à disposição dele para fazer o melhor", explicou o atacante.



Reapresentação

Na tarde desta segunda-feira (2), o elenco tricolor se reapresentou e iniciou a preparação para encarar o Vasco.

No Fazendão, os titulares fizeram apenas um regenerativo. Enquanto isso os reservas foram para o campo e participaram de um coletivo contra o time de transição.

Além de Artur, o Bahia não vai ter o meia Ramires contra o time carioca. O tricolor oficializou a transferência do meia para o Basel, da Suíça. O camisa 10 já tinha ficado fora do duelo contra o CSA.