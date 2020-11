Após gol do triunfo, Gilberto pede 'o máximo de cuidado na volta'

O Bahia passou sufoco, mas conseguiu vencer o Unión por 1x0 na noite desta terça-feira (24), na Arena Fonte Nova, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O único gol da partida foi assinalado por Gilberto, de pênalti.

Ao balançar as redes, o camisa 9 do Esquadrão passou a ser o artilheiro isolado da competição, com cinco gols marcados. Até então, estava empatado com Barcelo, do Emelec, mas o clube equatoriano já foi eliminado.

Após o apito final, Gilberto comemorou mais uma bola na rede, mas pregou cautela para a partida de volta. O segundo jogo entre Bahia e Unión será na próxima terça-feira, dia 1º de dezembro, às 19h15, no estádio 15 de Abril, na Argentina.