Após ir a ato com Bolsonaro, presidente da Anvisa testa positivo para covid-19

Barra Torres, de camiseta marrom, ao lado do presidente em ato no domingo passado (Foto: Reprodução/Facebook)

O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, testou positivo para covid-19 nesta terça-feira (19), dois dias após participar de um ato em Brasília ao lado do presidente Jair Bolsonaro. As informações são do jornal O Globo.

Segundo a publicação, Torres esteve ao lado do presidente na manifestação na Esplanada dos Ministérios feita por apoiadores do governo que defendiam, entre outas pautas, o fim do isolamento social e a retomada das atividades comerciais em meio à pandemia do novo coronavírus.

Durante o ato, Barra Torres se manteve ao lado de Bolsonaro, inclusive quando o presidente se aproximou de manifestantes e fez selfies com o rosto próximo ao de apoiadores.