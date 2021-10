Após irregularidades no Presídio Salvador, MP pede reforço de medidas de segurança

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) expediu um requerimento, em caráter liminar, para que a Justiça determine o reforço da segurança no Presídio Salvador, localizado no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

No documento, encaminhado na terça-feira (5), a promotora de Justiça Andréa Ariadna Santos solicita à Secretaria estadual da Administração Penitenciária (Seap) o aumento do número de policiais penais e agentes penitenciários na unidade, para que seja cumprida a proporção de cinco policiais para cada interno, conforme resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP).

Além disso, o MP-BA requer a instalação imediata de telas, grades ou alambrados ao redor do prédio principal e do prédio anexo, com altura mínima de cinco metros acima do nível do solo, para impedir os arremessos de itens para a unidade.

Segundo a promotora Andréa Ariadna Santos, durante a realização das visitas de rotina, foram constatadas irregularidades na segurança do presídio, que deixam a unidade vulnerável à entrada de objetos proibidos e ao indevido trânsito de pessoas de fora do complexo e de internos em fuga.

Nas rondas, foram apreendidos dezenas de facas, de diversos tamanhos, sob posse dos detentos. “Entre os meses de junho a agosto desse ano, foram encontradas na unidade 2.770 gramas de substância análoga a maconha, 490 gramas análoga à cocaína e 50 gramas análoga ao crack”, declarou a promotora.