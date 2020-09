Após levar Flávio, time turco espera resposta do Bahia por Gregore

Depois de contratar o volante Flávio, o Trabzonspor, da Turquia, prepara uma investida por outro jogador do Bahia. O clube europeu tem agora o volante Gregore na mira.

A informação sobre o interesse do clube em Gregore começou a ser noticiada pela imprensa turca no final de semana e foi confirmada pelo agente brasileiro Décio Oliveira. Ele foi o responsável por intermediar a negociação que terminou com a venda de Flávio para o mesmo time por 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 8 milhões).

De acordo com Décio, a hipótese de contratar Gregore interessou ao Trabzonspor, que agora espera a resposta do Bahia para seguir com a negociação. "Eu fiz uma consulta ao Bahia, o Trabzonspor tem interesse no Gregore e estou aguardando uma resposta do Bahia. Eles ainda não me posicionaram até porque estão focados em um novo treinador, mas acredito que a qualquer momento o Bahia me responda. Ainda estou na Turquia para resolver sobre Gregore e outro jogador brasileiro que o Trabzonspor deseja contratar", explicou o agente ao site Bahia Notícias.

No Bahia desde a temporada 2018, Gregore é um dos principais jogadores da equipe e considerado pela diretoria como um atleta com bom potencial de venda. Este ano, antes da pandemia do novo coronavírus, o Bahia chegou a rejeitar uma oferta de R$ 17 milhões do Seattle Sounders, dos Estados Unidos, pelo volante. O nome de Gregore também chegou a ser ventilado em equipes como Palmeiras, Atlético-MG e Al-Ittihad, da Arábia Saudita, mas as conversas não prosperaram.

Caso a transferência para o futebol turco seja confirmada, Gregore vai reeditar no país europeu (futebolisticamente, a Turquia é filiada à Uefa) a parceria que fez com Flávio.

Oficialmente o Bahia não comenta sobre negociações, mas o clube só deve definir o futuro do volante após a chegada do novo treinador. O Esquadrão negocia com Mano Menezes para ser o substituto de Roger Machado.