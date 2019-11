Após Lexa acusar equipe de Pitty de machismo, baiana rebate: 'Cansei de passar pano'

Um desentendimento acabou gerando estresse em um evento musical neste final de semana, em São José dos Campos. Uma das principais atrações do Inter Unesp ao lado de Pitty e outros nomes consagrados, Lexa aproveitou seu momento no palco para desabafar sobre uma situação que aconteceu nos bastidores envolvendo a equipe da cantora baiana. Mais tarde, a própria Pitty se pronunciou sobre o caso nas redes sociais.

De acordo com Lexa, os funcionários de Pitty a destrataram quando ela tentou assistir ao show da cantora nos bastidores. “Eu sou muito fã dessa mulher, que é maravilhosa, guerreira, que lutou por seu espaço no rock, que é tão difícil. Mas eu preciso falar sobre a equipe dela, que foi muito grosseira”, anunciou para o público.

“Eu quis ver o show dela aqui do cantinho e me tiraram do palco. Até aí, tudo bem. Fui expulsa? OK. O problema não é esse”, prosseguiu. Lexa contou que a equipe de Pitty teria lhe dito que era proibido pular, e foi aí que ela entendeu que era para sair do local.

No entanto, ela disse que o que realmente lhe afetou foi o modo como falaram com a equipe de bombeiros prestando serviço no evento. “Falaram para a equipe de bombeiros que eles não poderiam nem olhar para Pitty enquanto fazia o show. Sinceramente… Eram duas mulheres, bombeiras, que estavam aqui no canto e merecem respeito. Machistas não passarão! Não estou falando por mim, não. Estou falando por elas. Eu atendi essas duas bombeiras no meu camarim e elas me relataram isso. Eu sei que a Pitty não concorda com isso, mas a equipe dela precisa analisar esse tipo de situação”, falou. Assista abaixo:

Muitos fãs de Lexa foram nas redes sociais de Pitty reclamar sobre a situação. “Sua equipe não precisava ter feito aquilo com a Lexa”, lamentou uma usuária no Instagram. No entanto, Pitty não se calou e respondeu: “Amor, eu apurei e não teve nada disso. Tão querendo caçar confusão onde não tem…”.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Com a insistência dos fãs, que a acusaram de “falta de sororidade”, a baiana voltou a se pronunciar — e, desta vez, deu um pouco mais de detalhes: “Sororidade seria ela ter vindo falar diretamente comigo caso algo realmente tivesse acontecido, e não me exposto sem fundamento. Não teve machismo. Ela estava numa área que não podia ficar por conta de fiação e segurança. Minha equipe tentou levá-la para o outro lado do palco onde era seguro, e ela entendeu errado. Como a mesma já disse, foi um mal entendido. Cansei de ficar aqui tentando proteger ela e passar pano para uma atitude antiprofissional e que gerou essa confusão toda. Isso sim, é sororidade. E agora, chega. Eu vivo há mais de 16 anos de música, e não de polêmica. Beijos de luz. (podem ler e sacar a história porque depois vou apagar mesmo. Tô de saco cheio disso e tenho mais o que fazer)”.

(Foto: Reprodução/Instagram)

No perfil “Vem Me Buscar Hebe” do Instagram, Lexa respondeu à publicação de Pitty. “Não, a equipe dela não tentou fazer isso não, tanto que quando eu voltei pro camarim o segurança dela estava discutindo feio com o meu, mas como eu disse, se fosse só comigo, eu não teria falado nada. A questão toda foi que duas bombeiras que viram a situação vieram relatar o que tinham vivido pra mim imediatamente. Por isso eu achei que tinha que falar mesmo”, justificou. E acrescentou: “Elas me disseram: ‘Falaram que quando ela passasse aqui não era nem pra olharmos pra ela’. Por que uma moça loira do evento me pediu desculpas pelo ocorrido? Por que diversos artistas militam na TV, rádio ou no palco e são aplaudidos e quando acontecem o retorno com eles não é aceitável? (e pelo amor de Deus, NÃO FOI PRA ELA)”.

“Quero deixar muito claro que quando eu falei no palco eu tomei todo o cuidado do mundo, comecei ELOGIANDO a Pitty e só me referi a equipe por conta de duas mulheres que foram constrangidas. Se vocês tivessem conversado com elas, entenderiam minha posição de defendê-las. Só isso. Eu senti por outras mulheres. Eu cheguei 1 hora mais cedo no show só pra assistir ao show da Pitty, viemos na van cantando das musicas dela e como falei: Eu nunca, jamais feri a honra da Pitty, não teria essa coragem, só me referi há homens que precisam e devem saber se comportar com uma mulher”, concluiu. Veja abaixo: