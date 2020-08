Após mais de 5 meses, Brasileirão feminino retornará nesta quarta

Diferente da sua edição masculina - que começaria em maio, se não fosse a pandemia da covid-19 -, o Brasileirão feminino chegou a dar seu pontapé inicial como planejado, em fevereiro. Ali, os 16 times iniciavam suas jornadas rumo ao sonhado título e contra o rebaixamento. Mas o coronavírus se espalhou e a competição foi paralisada em março. Agora, após mais de cinco meses, será retomada.

O retorno está marcado para esta quarta-feira (26), com os três jogos que faltam para concluir a 5ª rodada: Santos x Audax-SP, Internacional x Flamengo e Corinthians x Ferroviária. Os dois duelos entre os times paulistas, aliás, valem a liderança da competição.

Tanto o Santos quanto a Ferroviária estão 100% no Brasileirão, com quatro vitórias. A equipe de Araraquara está na ponta da tabela por causa do saldo de gols (14 a 11).

As Sereias jogam primeiro, às 14h, na Vila Belmiro. Desta forma, se seguirem invictas, podem assumir, ao menos temporariamente, a primeira colocação. Já o rival, Audax-SP, está em uma situação oposta. O clube ainda não pontuou e, com as quatro derrotas, está em 14º.

Às 15h30, é a vez de Inter e Flamengo entram em campo, no Estádio SESC Campestre, em Porto Alegre. As cariocas, campeãs da competição em 2016, abrem a zona de rebaixamento, em 13º lugar.

Às 19h30, é a vez do confronto entre Ferroviária e Corinthians, no Parque São Jorge, em São Paulo. O duelo, além de influenciar na liderança, tem um clima de rivalidade particular. Em 2019, os dois clubes foram finalistas do Brasileirão, em que a equipe grená se tornou bicampeã, e da Libertadores, com as alvinegras faturando seu segundo título.

Se a Ferroviária quer se manter com 100% de aproveitamento, as corinthianas planejam se redimir da rodada anterior, quando sofreram seu primeiro revés, para o São Paulo, por 2x0. Atualmente, somam 9 pontos e estão na 5ª posição.

Após esses três jogos, o torneio dará início à 6ª rodada a partir do sábado (29). Na data, às 20h30, o Vitória fará seu esperado retorno, contra o Iranduba, no Barradão. As Leoas perderam todas as cinco partidas até agora e, com pontuação zerada, estão em 15º lugar. Já as amazonenses ganharam duas e, com 6 pontos, ocupam a 12ª posição.

O Campeonato Brasileiro feminino terá as quartas de final disputadas no 25 de outubro e 1º de novembro. As semis estão programadas para os dias 8 e 14 de novembro. E a decisão será em confrontos nos dias 22 de novembro e 6 de dezembro.