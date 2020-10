Após Márcio Gomes, CNN Brasil contrata a jornalista Carla Vilhena

A CNN Brasil anunciou nesta segunda-feira, 26, a contratação da jornalista Carla Vilhena, que pediu demissão da TV Globo em janeiro de 2018, após 34 anos. Nas redes sociais, a CNN lembra que já contratou mais dois reforços para a equipe em um período de sete dias: Márcio Gomes e Gloria Vanique, ambos apresentadores da Globo. "É o terceiro reforço da emissora, em uma semana, para ampliação do projeto multiplataforma e para a programação do Pay TV", diz o comunicado.

O perfil oficial da CNN Brasil no Twitter acrescentou: "Carla fez história na Rede Globo, onde trabalhou durante 34 anos e apresentou os principais produtos jornalísticos da TV. Esteve à frente de Jornal Nacional, Fantástico, Jornal Hoje, Bom Dia Brasil, Jornal da Globo, entre outros".

Márcio Gomes deixa a Globo após 21 anos e vai para CNN Brasil: 'Motivado'

Carla Vilhena era repórter especial do Fantástico e plantonista do Jornal Nacional e se desligou da empresa há dois anos para se dedicar a um projeto pessoal.

"Há um ano e meio experimentei algo que me trouxe uma enorme satisfação: a criação de um blog, que virou um site pessoal, onde pude expor um pouco mais de quem sou e do que desejo ser. Tive que, para isso, criar redes sociais para dar suporte e divulgação ao site. Conheci um mundo completamente novo. Me surpreendi, aprendi muito - e gostei", disse a jornalista na ocasião.