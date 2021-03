Após morte de criança, Vale das Pedrinhas segue sem circulação de ônibus

O Vale das Pedrinhas vai para o quinto dia sem circulação de ônibus em seu itinerário normal. O motivo é o protesto contínuo feito pela população após a morte do menino Ryan Andrew Pereira Tourinho Nascimento, de 9 anos. O garoto foi assassinado por disparos de arma de fogo durante uma troca de tiros entre bandidos e policiais militares.

Não há circulação dos coletivos desde as 14h de sábado, um dia após o crime. Moradores montaram barreiras e atearam fogo em pedaços de madeira e saco de lixo para bloquear a Avenida Vale das Pedrinha, a principal do bairro. Um novo protesto aconteceu nesta segunda (29) após o sepultamento do garoto, que aconteceu no cemitério Municipal de Brotas.

Os passageiros do Vale das Pedrinhas e região precisaram se deslcoar para um final de linha improvisado na rua do Canal.

Procurado, o Sindicato dos Rodoviários afirmou que não há previsão de retorno para o final de linha dentro do bairro e que isso acontecerá a partir do momento em que a segurança dos rodoviários que trabalham no local.

Vale lembrar que após a rescisão contratual entre a prefeitura de Salvador e a CSN, além do aviso de paralisão pelos rodoviários da empresa a partir desta segunda, os bairros de Santa Cruz e Vale das Pedrinhas estão somente com as linhas Santa Cruz x Calçada/Bonfim e Vale das Pedrinhas x Vila Rui Barbosa.