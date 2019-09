Após naufrágio, traficantes usam pacotes de cocaína como boia para se salvar

Após a informação de um naufrágio na região de Tumaco, na Colômbia, a Marinha do país iniciou uma operação de busca e resgate. Ao chegar no local do acidente, os militares se surpreenderam ao constatar que as vítimas eram três traficantes que usavam pacotes de cocaína como boia para salvarem-se. As autoridades colombianas não divulgaram a data do resgate.

Após resgatar os traficantes e os deixarem em local seguro, as autoridades examinaram o material e encontraram 1,2 tonelada de cocaína. Após isso, os náufragos foram enquadrados no crime de tráfico internacional - o acidente aconteceu próximo a fronteira da Colômbia com o Equador e a droga tinha como destino a América Central.

De acordo com a rádio RCN, após detidos, o trio de traficantes alertou as autoridades para o sumiço de um quarto elemento. Imediatamente após o alerta, a Marinha reiniciou as buscas, mas não conseguiu encontrá-lo até o momento.

Os detidos ficaram três horas à deriva e agora irão responder por fabricação e tráfico de drogas.