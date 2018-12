Após nove horas, duas faixas da Avenida Centenário são liberadas

Duas das três faixas da Avenida Centenário, sentido Centro, foram liberadas por volta 15h, pela Transalvador, após uma árvore cair e interditar a via na manhã desta terça-feira (11). A planta despencou sobre um ponto de ônibus, causando desvio no trânsito, ao lado do Hospital Santo Amaro, e relocação da parada.

De acordo com agentes da Transalvador, que estão no local orientando os motoristas sobre o desvio, a árvore de cerca de 10 metros, que ficava dentro de uma área de estacionamento da Zona Azul, despencou sobre o ponto de ônibus por volta das 6h30.

No momento da queda, de acordo com o flanelinha, Rubens Barros, três mulheres estavam a espera dos coletivos no abrigo - duas delas haviam acabado de sair do trabalho, no Hospital Santo Amaro. O tronco e os gachos não chegaram a atingi-las, já que arvóre caiu sobre a fiação e o ponto de ônibus.

"Foi uma correria danada, a sorte foi que o ponto segurou. Caso contrário, seria fatal. As duas moças tinham acabado de sair do plantão no hospital. Trabalho aqui há 50 anos e essa árvore já estava aí, plantada", disse.



Segundo a Transalvador, os reparos na fiação danificada deve ser finalizado antes do início da noite, liberando completamente a via.