Após novo decreto estadual, 'Melhor Segunda-Feira do Mundo' é cancelada

Com a publicação do novo decreto de limitação de público em eventos na Bahia, que entrará em vigor a partir de segunda-feira (24), às 0h, "A Melhor Segunda-Feira do Mundo”, famoso ensaio da banda Harmonia do Samba, foi oficialmente cancelada. O evento, que seria realizado no dia 24 de janeiro, não resistiu à redução do limite de publico presente de 3 mil para 1,5 mil.

Em nota, as empresas que administram o evento informaram que "esgotaram todas as alternativas existentes" para a manutenção da festa. "A família Harmonia do Samba deixa o pedido de desculpas pela expectativa criada naqueles que adquiriram seu ingresso", escreve.

Ante o exposto, a HS produções, juntamente com a produtora Oquei Entretenimento, comunica ainda que aqueles que já adquiriram o ingresso terão a oportunidade de utilização do seu crédito para um próximo evento do Harmonia do Samba (ainda sem data e local definidos), em Salvador.

Já aquele que desejar o reembolso do valor investido no ingresso da “Melhor Segunda-feira do Mundo” deverá solicitar a devolução do valor diretamente nos sites ou balcões que originou a compra e venda do seu ingresso. Para mais informações o cliente poderá se comunicar com a produtora Oquei Entretenimento, por meio do e-mail (financeiro.oquei@gmail.com) ou, entrar em contato com número de telefone/ WhatsApp (71) 99990-7759.

A restituição do valor investido será feito de acordo com a politica de cada plataforma de vendas de ingressos.