Após o expediente: Rui disse que não ia, mas curtiu o 1º dia de Carnaval no trio de Bell

Ao contrário do que divulgou no final da tarde desta quinta-feira (20), por meio da Secretaria de Comunicação do Estado (Secom), o governador da Bahia Rui Costa passou o primeiro dia do Carnaval no Circuito Dodô (Barra-Ondina), onde acompanhou a folia de cima do trio do cantor Bell Marques. Mais cedo, Rui informou que não iria participar da abertura do carnaval este ano e que o secretário de Turismo, Fausto Franco, o representaria na cerimônia de entrega das chaves da cidade ao Rei Momo.

A passagem pela Barra, inclusive, não estava na agenda oficial. O governador decidiu ir de última hora para curtir a festa após cumprir uma pauta longa de reuniões na Governadoria, conforme informou ao CORREIO, fontes próximas ao governo. “Que todos os baianos e baianas, assim como os turistas que escolheram festejar com a gente, possam curtir o Carnaval na paz e com muita alegria”, disse Rui Costa.

O governo do estado está investindo este ano em torno de R$ 73 milhões no Carnaval de Salvador. De hoje (20) a terça-feira (25), o folião pipoca poderá curtir atrações como Ivete Sangalo, Anitta, Léo Santana, Saulo, Daniela Mercury, BaianaSystem, Parangolé e Psirico, que desfilam na Barra e também no circuito Osmar (Campo Grande). Além da capital, o Governo do Estado apoia o Carnaval em 32 cidades de diferentes regiões.



