Após obra, Bruno Reis garante que Av. Milton Santos não terá mais alagamento

'Alagamento aqui é coisa do passado', garantiu o prefeito Bruno Reis após inaugurar a segunda etapa da requalificação da Avenida Milton Santos (antiga Adhemar de Barros), em Ondina. Segundo ele, a obra de drenagem realizada vai acabar com um problema histórico da região.

"É mais do que uma obra urbanística. Investimos em drenagem aqui. Era comum essa via ficar alagada e esse problema foi resolvido completamente, e vai resolver também o problema de alagamento da Garibaldi. Estamos investindo R$18 milhões", explicou o prefeito.

As melhorias foram realizadas em 700 metros e envolveram pavimentação, drenagem, iluminação em LED, paisagismo, passeios em concreto, ciclofaixa, elementos de acessibilidade, rebaixamento das redes de telecomunicações, travessias elevadas de pedestres e áreas de convivência social, dentre outros itens.

No local também foi instalado um busto do geógrafo Milton Santos, que batiza o nome da avenida. "Estamos fazendo uma justa homaenagem ao geógrafo Milton Santos colocamos um busto, reconhecendo a trajetória, principalmente a sua formação, pelo intectual que era, influenciando a sua geração e as gerações futuras", disse o prefeito.

(Foto: Betto Jr/Secom)

Com 2,10 metros de altura, a peça foi feita em resina com fibra de vidro e está assentada sobre pedestal de forma geométrica em granito, com traços de desenho moderno. A obra foi colocada na entrada principal do campus da Ufba e tem criação da artista plástica, escultora e professora da Escola de Belas Artes da universidade, Márcia Magno.

O projeto foi desenvolvido pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e executado pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), por meio da Superintendência de Obras Públicas (Sucop).