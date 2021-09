Após ocupação policial, ônibus voltam a circular em Nova Brasília de Valéria

Os ônibus voltaram a circular em Nova Brasília de Valéria no começo da noite desta sexta-feira (24). Os rodoviários haviam deixado de entrar no bairro, após uma troca de tiros entre policiais e traficantes na manhã desta sexta, quando um PM foi baleado na mão. A PM informou que ele está bem e foi socorrido para uma unidade hospitalar, onde deve passar por cirurgia.



Após o confronto, o Sindicato dos Rodoviários se reuniu com a PM e solicitou a presença de uma base móvel de segurança no local para que os ônibus voltassem ao bairro. O pedido foi atendido e a base deslocada para o final de linha do local. Além da base, outras viaturas e guarnições seguem em Nova Brasília de Valéria, onde também são realizadas operações de combate ao crime.



A polícia afirma que seguirá com as ações e com um maior efetivo no bairro por tempo indeterminado.