Após oito anos de casamento, Paola Carosella anuncia divórcio

Paola Carosella revelou em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (19), que seu relacionamento com o fotógrafo irlandês Jason Lowe chegou ao fim. Eles foram casados por oito anos.



“Preciso contar a vocês que meu relacionamento com o Jason chegou ao fim, não estamos mais juntos. Os motivos e os porquês serão sempre nossos, mas vocês torceram por nós, se emocionaram conosco, deram tanto amor. Sinto que vocês fazem parte desta história também”, comentou Paola.

“Estou bem, rodeada de amor, tenho os melhores amigos e parceiros que possa ter sonhado ter, uma família linda, milhares de projetos incríveis em andamento, e a sensação de ter feito tudo o que eu podia ter feito, como sempre fiz”, continuou.

A ex-jurada do "Masterchef" também afirmou que seu canal no YouTube, "Nossa Cozinha", que contava com a participação de Jason, seguirá com a programação. "Será sempre nossa cozinha porque é minha e de todos vocês. Mais um motivo para agradecer todo o amor que recebo por lá todo dia."