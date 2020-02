Após pedido do MP-BA, mais policiais femininas atuarão nos portais de segurança

A Polícia Militar da Bahia está realizando um remanejamento para que mais policiais femininas atuem nos portais de abordagem instalados no Carnaval de Salvador. A informação foi divulgada pelo Departamento de Comunicação Social da PM baiana neste domingo de Carnaval (23), após o Ministério Público da Bahia (MP-BA) apontar a ausência de profissionais do sexo feminino em alguns pontos do circuito, durante inspeção realizada pelo órgão.

A PM explicou que, no caso de ausência pontual de policiais femininas em algum ponto de acesso, não há revista com contato físico, mas sim com a utilização de detector de metal. No Carnaval deste ano, 42 portais de abordagem foram instalados pelo Governo do Estado nos três circuitos oficiais (Dodô, Osmar e Batatinha) para reforçar a segurança da festa na capital baiana.

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airports e Claro.