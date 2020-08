Após pedido em cartinha, garoto ganha visita da PM em aniversário

O pequeno Israel festejou o aniversário de 5 anos de um jeito especial na noite deste sábado (22). Morador de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), ele escreveu uma carta aos policiais militares da 10ª Companhia Independente (Candeias), para convidá-los para a festa, que teve decoração com o tema da PM.

No texto, o menino explicava que ama a PM e que gostaria de um presente: queria tirar uma foto com os policiais e passear na viatura, se possível. De surpresa e seguindo os protocolos de segurança devido à pandemia da covid-19, equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) foram à casa de Israel, no bairro Urbis II.

“Ele não acreditou quando as viaturas chegaram com giroflexes acionados e as sirenes ligadas. Pulou de alegria e felicidade com a nossa presença, pois, segundo a família, ele sonha em um dia ser policial do Peto”, disse o comandante do Peto, o capitão Lucas Neres.

Na visita rápida, o pedido foi atendido: além de tirar uma foto com os policiais, Israel pôde dar uma volta dentro da viatura. “Foi um momento muito emocionante e especial para nós. Ficamos felizes em ver esse carinho das crianças, com o trabalho desempenhado”, completou o comandante.