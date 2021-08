Após perder pai e irmão por covid, homem mata casal que teria os infectado

Um homem matou um casal e baleou um jovem na perna nesta terça-feira (17) na cidade de Itumbiara, em Goiás. De acordo com o Uol, a suspeita da Polícia Civil é de que crime tenha sido motivado pela suposta transmissão de covid-19 das vítimas para a família do suspeito, que acabou perdendo pai e irmão para a doença.

O delegado que investiga o caso conta que o autor dos disparos culpou Flanklaber Silva e Silva, de 40 anos, e a esposa, Marília Silva e Silva, de 37, pela infecção e posterior morte por covid de seus familiares.

O crime ocorreu no galpão onde as vítimas trabalhavam. O homem foi atingido na cabeça e a mulher, no rosto. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Filho do casal, Flanklaber Silva e Silva Junior, de 21 anos, foi atingido na perna, sofreu uma fratura e foi levado ao hospital com vida. O suspeito fugiu após os disparos.

Segundo a Polícia Civil, as equipes estão nas ruas para prender o suspeito, que não foi localizado até o início da noite dessa terça-feira (17).