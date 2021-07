Após perder Thaciano, Bahia anuncia contratação de Lucas Mugni

O Bahia agiu rápido no mercado para fazer a reposição ao meia Thaciano, negociado pelo Grêmio ao futebol da Turquia. Nesta sexta-feira (16), o tricolor anunciou a contratação do meia argentino Lucas Mugni. O jogador assinou contrato até o fim de 2022. Ele é o quinto estrangeiro no elenco para a temporada 2021.

Lucas Mugni tem 29 anos e foi formado no Colón, mesmo time que revelou o zagueiro Germán Conti. O Bahia será o terceiro clube brasileiro do meia. Antes ele havia passado pelo Flamengo, e no ano passado defendeu o Sport. No clube pernambucano o argentino trabalhou com Lucas Drubscky, atual diretor de futebol do Bahia.

Fora do Brasil, Mugni defendeu o Newell's Old Bys e Lanús, em seu país, o Everton-CHI, o Oriente Petrolero, da Bolívia. O último clube dele foi o Gençlerbirligi, da Turquia. No futebol europeu, ele disputou dez jogos e não marcou gols. Assim como o colombiano Rodallega, Mugni só poderá ser inscrito pelo Bahia a partir do dia 1º de agosto.

Antes de ser anunciado pelo Bahia, Lucas Mugni era dado como reforço certo da Chapecoense para o Brasileirão. Por conta da fronteira entre Brasil e Argentina estar fechada, a Chape teve problemas para trazer o jogador ao país e não chegou a assinar contrato. De acordo com o Bahia, o meia vai desembarcar em Salvador no final de semana.

Com a chegada de Lucas Mugni, o Bahia conta agora com cinco estrangeiros, limite máximo de atletas de fora do país permitido por jogo pela CBF. São eles: o também argentino Conti, os colombianos Rodallega e Ramírez, e o paraguaio Oscar Ruiz.