Após período longe dos campos, zagueiro Gabriel comemora estreia pelo Bahia

A partida contra o Azuriz, na última terça-feira (10), teve emoção até o último minuto para os tricolores. Depois do empate por 1x1 no tempo normal, o Esquadrão garantiu nos pênaltis a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.

Para um jogador em especial do elenco tricolor, a partida vai demorar para sair da cabeça. Cria das categorias de base do Bahia, o zagueiro Gabriel Xavier teve a chance de estrear como profissional ao substituir Luiz Otávio, no segundo tempo.

"A sensação de estrear profissionalmente com a camisa do Bahia foi maravilhosa, a estava muito alta e graças a Deus aconteceu. Passa um filme na cabeça, saber de tantas coisas que lutei, tudo que passei para chegar aqui e ainda estrear em uma competição tão grande, em uma partida decisiva. Foi um momento marcante, indescritível, que vai ficar sempre marcado na minha memória", disse Gabriel.

Antes de receber a primeira chance com a camisa tricolor, o Gabriel passou por um momento dramático. Ele machucou o joelho e passou por uma cirurgia que o afastou por um bom período dos gramados. Em março ele voltou a treinar com os companheiros e passou a ser opção para o técnico Guto Ferreira.

"Infelizmente tive que fazer uma cirurgia no joelho, mas Deus sempre está no controle de tudo e aconteceu porque era para acontecer. Graças a Deus pude me recuperar bem, reforçar o elenco e me sinto pronto pra ajudar a equipe, estou à disposição do treinador", explicou o zagueiro.

Após a estreia, Gabriel Xavier projeta agora receber mais minutos. Neste domingo (16), o Bahia enfrenta o Vasco, às 16h, no estádio de São Januário, pela Série B.

"Quero fazer história com essa camisa e recolocar o Bahia de volta ao lugar que nunca deveria ter saído, porque um clube com essa grandeza não merece estar na Série B", finalizou.