Após pichar casa com ameaça, ex-namorado mata mulher com tiro no rosto no DF

Polícia procura Kléber Rogério de Oliveira Soares, de 36 anos, suspeito de matar Denise Aparecida dos Santos, de 46 anos, por não aceitar o fim do relacionamento

Um homem identificado como Kléber Rogério de Oliveira Soares, 36, é procurado pela polícia por ser o principal suspeito do assassinato de Denise Aparecida dos Santos, 46, ex-namorada de Kléber. O crime aconteceu na manhã da última segunda-feira (14), em Novo Gama, Distrito Federal.

De acordo com o jornal O Dia, pessoas próximas à vítima, garantem que Kléber não aceitava o fim do relacionamento. O homem chegou a pichar a casa de Denise, dizendo que mataria ela e o novo namorado.

Segundo a Polícia Civil, a mulher dormiu na casa de uma parente, com medo do ex-namorado, e ao entrar na residência, na manhã de segunda-feira, Kléber já estava no local e atirou contra ela. Após o crime, o homem fugiu. O celular do suspeito foi recolhido na casa em que mora com a irmã.

O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Novo Gama foi acionado por uma vizinha da vítima. Ela foi morta com um tiro no rosto.