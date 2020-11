Após polêmica em 2019, Porta dos Fundos divulga trailer do novo especial

Quase um ano depois de causar revolta em grupos conservadores por conta do especial natalino "A Primeira Tentação de Cristo", o Porto de Fundos lançou nesta sexta-feira (20) o cartaz e trailer da nova produção, "Teocracia em Vertigem".

O especial deste ano será uma paródia de "Democracia em Vertigem", filme de Petra Costa indicado ao Oscar de Melhor Documentário. A ideia é ter ênfase na polarização política que vive o mundo.

(Foto: Divulgação)

O cartaz mostra Jesus de costas e os demais personagens segurando placas, como numa manifestação. Traz também citações reais ditas sobre o especial anterior - frases de Pastor Sargento Isidório, Flordelis e Silas Malafaia criticando a produção.

"Tivemos a ideia de fazer uma paródia de 'Democracia em Vertigem' justamente para falar da polarização que está acontecendo no Brasil e no mundo. Se hoje está todo mundo falando de posições políticas - por que não explorar isso também na época de Cristo?", explica Fabio Porchat, ao Uol.

"Afinal de contas, Jesus foi traído, julgado? Houve golpe, ou não houve golpe? É isso que a gente vai descobrir com os depoimentos daqueles que conviveram com ele, e também dos que se diziam os verdadeiros crentes. Na bíblia daquela época, Deus não tinha filho nenhum. Será que Jesus era comunista?", continua o humorista.

Esse ano, além dos atores fixos, o especial contará com a própria PEtra, Clarice Falcão, Daniel Furlan, Emicida, Hélio de la Peña, Marcos Palmeira, Teresa Cristina, Yuri Marçal, entre outros.

A parceria com a Netflix foi desfeita e o filme será lançado em 10 de dezembro no próprio canal de Youtube do Porto dos Fundos.