Após post da Prefeitura, jovem encontra 'crush' que conheceu na fila da vacina

Luís Miguel Oliveira, de 33 anos, foi o protagonista da história de amor que teve a Prefeitura de Salvador como cupido. No último sábado (28), esperando na fila da segunda dose da CoronaVac na Unidade Básica de Saúde do Bonfim, na Cidade Baixa, Miguel conheceu “Evelin”, por quem se encantou logo de cara.

Ele conta que os dois sentiram uma química e trocaram olhares, mas ele não conseguiu pegar o contato da moça. “Não deu para pedir Instagram, ou outras coisas, porque tinha outras pessoas e o foco da conversa nem era esse, ela também estava com a mãe”, se justificou.

Luís avisou nas suas redes sociais que havia encontrando a garota da fila da vacina (foto: reprodução)

Ele revela que ainda rolou um momento de quase ‘match’ após a intervenção de uma outra agente do amor. A amiga Sayô Almeida foi a responsável por perceber o clima de romance e tentar fazer a “ponte” entre os dois. “Minha amiga olhou pra mim e olhou pra ela [Evelin] e fez uma carinha”, contou.

Miguel nem chegou a falar com a pretendente na fila, mas descobriu seu nome após um profissional de saúde entregar a carteira de vacinação para ela e chamá-la de Evelin - só mais tarde ele iria saber que este não era de fato o nome dela.

Apaixonado, ele vasculhou cada canto das redes sociais a procura de uma Evelin que teria se vacinado naquele dia. Sem sucesso, ele ficou inconformado e não parou de falar na mulher por quem se apaixonou na fila da vacina, o que fez com que sua amiga tivesse a brilhante ideia de pedir a ajuda da Prefeitura.

Na segunda-feira (30), ela publicou uma mensagem nos Stories, do Instagram, e marcou a conta oficial da prefeitura do município. “Meu amigo está completamente encantado com uma menina que ficou de resenha com a gente na fila da vacina, ele não para de falar dela. Não aguento mais”, disse Sayô. Seu pedido foi atendido e a Prefeitura de Salvador republicou o post no dia seguinte, que logo viralizou.

Evelin, se você estiver nos seguindo, por favor, entra em contato com a gente. Tem uma pessoa doida procurando por você pra viver uma história de amor pós-vacina! ❤️ pic.twitter.com/LqGvUMb9E2 — PrefSalvador (@PrefSalvador) August 31, 2021

Miguel, então, ficou caçando nos comentários se a sua amada se manifestaria, contudo, para sua surpresa, a resposta veio em mensagem privada. A “Evelin”, na verdade, se chama Evie Araújo, que percebeu que a história era sobre ela.

O problema era que Evie também não sabia o nome do seu paquera, a única identificação era a sua camisa do Bahia. Mas a amiga Sayô novamente entrou em ação, ela saiu comentando na publicação que a identidade verdadeira do “Bahia” era Miguel.

“Depois disso, ela [Evie] veio falar comigo e a gente está conversando aí. Pra mim foi ótimo, tô achando tudo isso muito divertido. Principalmente a parte em que eu encontrei ela, porque, fazer todo esse rebuliço pra nada seria péssimo”, disse Miguel.

O rapaz ainda contou que estava bastante preocupado com a possibilidade de Evie ser comprometida ou de não gostar da exposição, felizmente, ela se revelou desimpedida e contente com a situação. “Ela achou a situação engraçadíssima, não esperava que eu fosse procurar por ela, ainda mais dessa forma, e nem essa repercussão toda”, afirmou.

Um novo encontro já foi discutido pelos dois, mas a incompatibilidade de horários está atrapalhando o casal. “A gente está tentando ver uma forma de se encontrar, mas com os dois trabalhando fica complicado, os horário não estão batendo muito”, concluiu o apaixonado, que espera rever a sua amada em breve.