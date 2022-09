Após prisão de Dumont, Globo tenta agilizar regravações de cenas em novela com ator

Depois que José Dumont foi preso, na última quinta-feira (15), a Globo teve que tomar uma atitude em relação às cenas que já foram gravadas pelo ator para a novela 'Todas as Flores', exclusiva do Globoplay.

Dumont já tinha gravado mais de 20 capítulos da trama, deixando a emissora apreensiva, já que a novela vai ser exibida em breve no streaming, no dia 17 de outubro. O ator que vai substituir o acusado de pornografia infantil será Jackson Antunes. A direção fechou o contrato na manhã desta segunda-feira (19).

O artista, que estava fazendo outro trabalho, foi convidado às pressas para ocupar o lugar do ex-funcionário da Globo. Jackson vai iniciar as gravações já no próximo sábado (24). Ele foi cotado para ser um dos vilões antes de Dumont aceitar a proposta.

Na novela, escrita por João Emanuel Carneiro, Galo será um vilão que trabalhará para Zoé (Regina Casé). Ambos estão envolvidos com tráfico humano. Em uma das cenas, o personagem do mal se insinua para uma jovem de 17 anos. A direção da novela se preocupou em tentar suavizar as cenas para que não haja polêmica, já que Dumont foi acusado de estupro na vida real e alegou para a polícia que os mais de 240 materiais apreendidos eram, na verdade, para preparação de estudo.