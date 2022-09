Após prisão de José Dumont, festival retira homenagem que faria ao ator

O festival de cinema, que ocorre em São Paulo em setembro, decidiu retirar a homenagem que faria ao ator José Dumont, após a prisão do artista. O evento planejou uma celebração pelos anos de carreira do famoso, que iria ocorrer entre os dias 19 e 22 de setembro.

A equipe do festival lamentou o ocorrido e reforçou que a homenagem não estava ligada à vida pessoal de Dumont, e sim, pela bela carreira que ele teve até a prisão, que ocorreu na tarde desta quinta-feira (15).

"É com muito pesar que a organização da 14ª. Edição do Cinefantasy, acaba de cancelar a homenagem e a Mostra dedicada ao ator José Dumont. Devido a acontecimentos recentes envolvendo o ator, lamentamos e registramos que a organização do festival não tem controle sobre a vida pessoal dos homenageados e foi escolhido pela sua bela carreira profissional", diz um trecho do comunicado.

Demissão do Globoplay

Após o caso vir à tona, o Globoplay, plataforma para qual José Dumont estava trabalhando nos últimos meses para a novela Todas as Flores, decidiu demitir o ator. Ele perdeu o contrato por obra que tinha e a emissora também emitiu um comunicado salientando que a "suspeição de pedofilia é grave".