Após quatro dias, travessia Salvador-Mar Grande volta a ser feita sem interrupções

Após passar os últimos quatro dias fazendo paradas diárias por conta da maré baixa prolongada, a travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande voltou a operar sem restrições neste domingo (31). Desde às 5h, o sistema faz viagens de meia em meia hora, com oito embarcações em tráfego.

O movimento de embarque é tranquilo nos terminais de Vera Cruz, em Mar Grande, e no Terminal Náutico da Bahia, na capital. Os passageiros não encontram filas, mas o fluxo é maior no Terminal Náutico devido ao deslocamento de usuários para as praias da Ilha de Itaparica.

A Baía de Todos-os-Santos oferece boas condições de navegação com ventos fracos e mar calmo. As embarcações estão fazendo a travessia em tempo médio de 40 minutos. Sem problema de maré baixa, o último horário saindo de Mar Grande será às 18h30 e de Salvador, às 20h.

As passagens da travessia Salvador-Mar Grande têm os seguintes valores: de segunda-feira a sábado, R$ 6,10; domingos e feriados: R$ 8,20. No Terminal Náutico é acrescida a taxa de embarque de R$ 1,90 praticada pela concessionária Socicam, administradora do equipamento. No Terminal de Vera Cruz, em Mar Grande, essa taxa não é cobrada.