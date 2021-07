Após quatro meses fechados, parques de Salvador serão reabertos ao público

Caminhada ao ar livre, passeio com o cachorro em um ambiente de paz e um momento de distração com os pequenos. O cenário preferido de muitos baianos vai voltar a fazer parte da rotina. É que a partir desta segunda-feira (12), os parques públicos municipais vão reabrir.

Foram quatro meses de atividades suspensas, por conta da pandemia do novo coronavírus, mas com a queda das taxas de ocupação de leito de UTI, esses espaços voltarão a ser frequentados. Os equipamentos, administrados pela Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), estão liberados a funcionar de segunda-feira a sábado, inclusive nos feriados.

Salvador conta com cinco parques públicos, que funcionarão em diferentes horários. Os parques da Cidade (Itaigara) e o dos Ventos (Boca do Rio) funcionarão de segunda a sábado, das 5h às 22h.

No Stiep, o Parque da Lagoa dos Pássaros funcionará de segunda a sábado, de 5h às 19h. Já o acesso ao Parque da Lagoa dos Dinossauros deverá ser previamente agendado no site lagoadosdinossauros.salvador.ba.gov.br, das 8h às 17h, também de segunda a sábado. O limite de agendamento é 200 pessoas por cada horário disponível.

Há ainda a opção do Jardim Botânico, em São Marcos, que abrirá de segunda a sexta, das 8h às 17h, e o Parque das Dunas, em Praia do Flamengo, que funcionará de 8h às 17h, de segunda a sexta, e no sábado, de 8h as 13h. A entrada neste último local também deve ser feito por agendamento, através do telefone (71) 98888-0108 ou pelo perfil do Instagram @parquedasdunassalvador.

O que muda

Para frequentar esses espaços, algumas medidas precisam ser respeitadas. Dentre as medidas está a necessidade de designação de acessos específicos para entrada e saída e, sempre que possível, estabelecer fluxos únicos de movimentação dos visitantes para evitar aglomerações e o cruzamento de pessoas.

Também é obrigatório usar máscara durante todo o período de permanência nos parques, inclusive durante a realização de atividades físicas. Deve ser disponibilizado álcool a 70% nas entradas dos parques, nas entradas dos sanitários e nas áreas de maior circulação de pessoas.

Os equipamentos de uso compartilhado, academias de ginástica e anfiteatros devem permanecer fechados. As atividades esportivas, porém, são permitidas, desde que todos os participantes usem máscaras durante todo o período e seja mantido o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas.

Não serão liberadas atividades que possam gerar aglomerações como piqueniques, rodas de conversa, shows, grupos escolares ou religiosos e similares. Em áreas que possuem grama, os lugares permitidos para utilização têm que estar demarcados para garantir o distanciamento mínimo.

Também está proibido o uso de bebedouros nos espaços comuns dos parques. O acesso em veículos só será permitido a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; para atividades de manutenção e segurança; ou para o desempenho de atividades administrativas.