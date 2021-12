Após reabertura, famílias aproveitam férias para conhecer Parque dos Dinossauros

Após ficar interditado desde domingo (26) em função das constantes chuvas que causaram o aumento do nível da água da lagoa, o Parque Lagoa dos Dinossauros, no Stiep, reabriu nesta quinta-feira (30) e quem aproveitou para fazer uma visitação foi a professora Carla Guimarães, 45 anos, seu marido Gilvan Lima, 50, e os dois filhos gêmeos do casal, Maria Sofia e João Francisco, ambos com 6 anos. A família, de Santo Antônio de Jesus, no interior da Bahia, conta que alguns dinossauros ainda estavam cobertos pela água da lagoa, mas que isso não impediu a diversão.

“A lagoa estava cheia, o pessoal estava limpando, varrendo as folhas e pintando os bancos. Achamos que estaria mais sujo, mas estava bem tranquilo”, comenta a professora. Carla Guimarães veio passar as férias em Salvador e decidiu conhecer o parque nesta quinta (30) porque sabia que o local estaria mais vazio e, assim, seria melhor para conhecer o espaço. “Nós gostamos muito, é um parque muito bonito. Os dois [Maria Sofia e João Francisco] se divertiram muito e aproveitaram bastante o espaço, pretendemos visitar novamente antes de ir para o interior”, concluiu.



Desde quando foi inaugurado, em janeiro de 2021, já foram agendadas mais de 100 mil visitas ao parque, segundo informações da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis). Depois das fortes chuvas, foram feitas ações como drenagem, pintura, poda de árvores e roçagem no Parque dos Dinossauros com o apoio da Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) e Limpurb para que o espaço pudesse ser reaberto em condições de receber visitantes.

O Parque fica aberto de terça a domingo, das 8h às 17h, sendo que aos sábados, domingos e feriados a visita deve ser agendada através do site http://lagoadosdinossauros.salvador.ba.gov.br.

