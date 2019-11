Após recesso, Vitória retoma treinos para jogo final da Série B

Chegou a hora do Vitória se reapresentar. A equipe rubro-negra ganhou uma mini-férias de cinco dias depois de carimbar a permanência na Série B em 2020. O feito aconteceu na terça-feira passada, quando o Leão venceu o Operário por 2x1 em Ponta Grossa, no Paraná.

Com o folgão, vários atletas viajaram para suas cidades de origem - o técnico Geninho, inclusive, foi para Santos, em São Paulo. Mas os dias de descanso acabaram.

Os atletas do Leão se reapresentam hoje pela manhã e voltam aos treinos para encerrar a Série B. Só falta uma rodada, com o Vitória enfrentando o Coritiba no Barradão. A partida está marcada para sábado, às 16h30.



Desfalques

O treinador Geninho não terá todos os jogadores à disposição. Os volantes Lucas Cândido e Léo Gomes tomaram o terceiro cartão amarelo contra o Operário e cumprirão suspensão. No mesmo setor, também não sabe ainda se vai contar com Rodrigo Andrade, lesionado.

Atualmente, o Leão tem 45 pontos e está na 11º colocação. Com Geninho como líder, o rubro-negro fez 14 jogos e obteve cinco triunfos, seis empates e três derrotas. O aproveitamento com o técnico é de 50%.

Levando em conta só as partidas comandadas pelo treinador no Barradão, foram sete duelos, com duas vitórias, quatro empates e um revés. Assim, obteve 10 pontos de 21 possíveis, um desempenho de 47,6%, aproximadamente. Se ganhar a partida de encerramento, chegará a 13 pontos de 24 possíveis, ampliando o aproveitamento em casa para 54,1%.

Último adversário do ano, o Coritiba está na briga pelo acesso, em 3º lugar. Ontem, ganhou do Bragantino por 1x0, foi a 63 pontos e jogará pelo empate contra o Vitória para subir. América-MG e Atlético-GO, ambos com 61, concorrem com o Coxa por duas vagas na Série A 2020.