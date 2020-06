Após recomendação do MP, prefeitura de Candeias prorroga lockdown

A Prefeitura de Candeias determinou a prorrogação do lockdown na cidade. A medida, que terminaria nesta segunda-feira (15), agora terá duração até as 5h da próxima sexta-feira (19). Até lá, os supermercados de bairros deverão permanecer fechados, funcionando apenas no formato delivery.

A decisão por prolongar o decreto foi tomada após uma recomendação do Ministério Público da Bahia, que solicitou que o município “se abstenha de flexibilizar as medidas em vigor sobre a restrição de circulação de pessoas e de regulamentação da atividade de comércio não essencial sem que tenha sido superada a fase de aceleração do contágio, de acordo com os dados de contaminação, internação e óbito”.

A recomendação, assinada pela promotora de Justiça Andréa Scaff de Paula Mota, considerou que caso a prefeitura não tivesse endurecido as medidas para conter o avanço da pandemia, a situação epidemiológica poderia estar ainda pior na cidade.

Em reunião, o prefeito Dr Pitágoras Ibiapina acolheu a recomendação do MP e informou sobre a prorrogação à Câmara de Dirigentes Lojistas da decisão, após analise da procuradoria jurídica.

“O respeito ao isolamento social e total será fundamental para conter o avanço da doença e preservar vidas. O MP recomendou a manutenção das medidas de isolamento. Vamos aumentar a fiscalização e eu apelo à população para que fique em casa. São momentos difíceis para todos, mas se não houver uma adesão da população é como se nosso esforço fosse em vão. Enquanto a situação não estiver controlada, não poderemos voltar à normalidade”, afirmou o gestor municipal.

A promotora destacou ainda que, de acordo com o Comitê Científico do Consórcio Nordeste para a Covid-19, não é o momento para que nenhum estado da Região Nordeste flexibilize ou relaxe as medidas de isolamento social, "uma vez que o pico da epidemia da covid-19 não foi atingido em nenhum deles”.

Segundo a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), Candeias tem 392 casos confirmados de coronavírus, com 12 mortes.