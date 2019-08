Após recusar papel em 'A Dona do Pedaço', Bianca Bin é dispensada da Globo

Bianca Bin está oficialmente fora do elenco fixo da Globo. Ela não teve o contrato renovado e agora só volta à telinha se fechar acordo para obras específicas. Ela protagonizou cinco novelas nos últimos 10 anos.

A decisão foi tomada pela emissora após duas recusas de Bianca. Ela estava escalada para viver a vilã Josiane em "A Dona do Pedaço", mas com disponibilidade para gravar apenas duas vezes por semana, teve que ser substituída, segundo Daniel Castro, do Notícias da TV.

Em seguida, ela foi cotada para participar de "Salve-se Quem Puder", a novela que vai entrar no ar após "Bom Sucesso", mas novamente sua agenda não possibilitou que ela entrasse para o elenco. Com isso, a Globo não renovou seu contrato.

Desde 2009, ela protagonizou Malhação, Cordel Encantado, Joia Rara, Boogie Oogie, Eta Mundo Bom! e O Outro Lado do Paraíso. Agora, ela só volta para a emissora com contratos por obra certa.

A empresária de Bianca Bin, Vivian Golombek, segundo o Notícias, disse que ela “já, já” volta para a tela da Globo, e que no momento se prepara para uma peça de Mário Bortolotto e estará em um filme que ainda não pode ser divulgado.